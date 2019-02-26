Тренер биатлонистов Хованцев: состав сборной объявим 2 марта

Наставник национальной команды России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил журналистам, что состав мужской и женской сборных на чемпионат мира 2019 года, который пройдет в шведском Эстерсунде, будет назван 2 марта. Сам турнир начнется 7 марта.

"Список участников мирового первенства будет объявлен непосредственно перед окончанием сбора команды в Санкт-Петербурге, — цитирует Хованцева ТАСС. – Думаю, что мы определимся по всем кандидатурам ко 2 марта, ведь через три дня мы должны будем отправиться в Швецию".

По словам тренера сборной, результаты сборной на чемпионате Европы в Белоруссии вполне удовлетворили руководителей: "Конечно, мы могли бы и лучше выступить. Прежде всего, у нас не получились индивидуальная гонка и смешанная эстафета. Если говорить про эстафету, мы оказались за чертой призеров и у нас была проблема с лыжами".