Данелия находится в коме в одной из московских клиник

Режиссер Георгий Данелия продолжается оставаться в коме.

Его жена Галина Данелия сообщила ТАСС, что состояние режиссера стабильно тяжелое.

24 февраля Данелия был доставлен в реанимацию одной из московских клиник с воспалением легких. Врачи ввели его в состояние медикаментозной комы.

Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Вскоре его семья переехала в Москву. Его папа, Николай Данелия, был главным инженером Метростроя Москвы и СССР, а мама, Мери Анджапаридзе, была режиссером-постановщиком. Именно мама, а также дядя и тетя Данелии (Михаил Чиаурели и Верико Анджапаридзе) привили ему любовь к кино и повлияли на выбор будущей профессии.

Данелия снял фильмы "Я шагаю по Москве", "Тридцать три", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза!" и другие. Режиссер награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", грузинским орденом Чести.