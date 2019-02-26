Песков рассказал о стажировке дочери в Европарламенте

Стажировку своей дочери Елизаветы в Европарламенте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал студенческой практикой, обратив внимание на то, что его служебных обязанностей эта тема не касается, передает РИА Новости.

На просьбу дать комментарий относительно критических высказываний евродепутатов Песков подчеркнул, что она обычная студентка, которая проходит обычную практику​​​. "Что-то другое я бы не хотел комментировать, это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей, моей работы", — сказал представитель Кремля.

Елизавета Пескова – стажер в аппарате парламентария от Франции Эмерика Шопрада. Евродепутаты Сандра Калниете от Латвии и Петрас Аустревичюс от Литвы ранее проинформировали СМИ, что дочь Пескова работает стажером в аппарате депутата Шопрада.

В свою очередь евродепутат назвал эти нападки русофобскими. Шопрад отметил, что девушка работает в качестве стажера с ноября. Он напомнил, что являясь студенткой из Франции, она имеет на это законное право, кроме того, у нее есть подтвержденный контракт с Европарламентом.