Индия разбомбила группировку боевиков в пакистанском Кашмире

Индия нанесла удар по лагерю боевиков, который находится в подконтрольной Пакистану части Кашмира.

В операции в районе города Балакот принимали участие 12 истребителей "Мираж" ВВС Индии. Они сбросили высокоточные бомбы с лазерным наведением весом по тонне каждая. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV, в результате авиаудара были ликвидированы около 300 членов исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" (запрещена в России). Также были уничтожены принадлежавшие им транспорт, оружие и боеприпасы были полностью уничтожены.

Первый замглавы МИД Индии Виджай Гокхале заявил, что этот удар был "абсолютно необходим", поскольку в лагере готовили смертников для атак в различных районах страны. Кроме того, по его словам, Пакистан до сих пор не предпринял никаких практических шагов для ликвидации террористической инфраструктуры на своей территории.

Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз обострились 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции. В результате теракта погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад". После этого Индия отозвала посла из Исламабада и фактически запретила ввоз пакистанских товаров. Пакистан отверг обвинения в пособничестве террористам.