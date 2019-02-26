Евгений Трефилов переведен в палату интенсивной терапии

Главный тренер женской сборной России и гандбольной "Кубани" Евгений Трефилов переведен из реанимации в палату интенсивной терапии после того, как перенес операцию на сердце. По словам генерального директора "Кубани" Сергея Вальтера, специалист чувствует себя хорошо.

"Евгений Васильевич чувствует себя хорошо и теперь он переведен из реанимации в палату интенсивной терапии, — приводит слова гендира краснодарского клуба ТАСС. – В ней он находится под постоянным присмотром врачей. Ему разрешили общаться с родственниками. Буквально сегодня я разговаривал с ним по телефону. Он в прекрасном расположении духа и шутит в свойственной ему манере".

"Он следит за результатами "Кубани", но смотреть гандбол ему пока не разрешают. Евгений Васильевич передает всем привет, и благодарит тех людей, чью поддержку ощущал в эти дни. Пока определенное время он еще пробудет в больнице, а уже потом будет выписан".

Напомним, что 63-летний гандбольный специалист почувствовал ухудшение своего самочувствия третьего февраля незадолго до матча "Кубани" в Кубке Европейской гандбольной федерации против "Безансона". Врачи диагностировали у него проблемы с сердцем. Ему была назначена операция, которая изначально планировалась на 7 февраля, однако позже ее перенесли на 19 февраля.