Самолет, на котором разбился футболист Сала, не имел лицензии

Следственные органы Великобритании окончательно подтвердили, что самолет, на котором разбился аргентинский футболист Эмилиано Сала, направлявшийся из Нанта в Кардифф, не был лицензирован для коммерческого использования и полетов над Ла-Маншем.

В докладе отдела расследования авиационных происшествий (AAIB) говорится, что следователям еще предстоит определить, можно ли классифицировать его как частный рейс, сообщает ESPN. При этом самолет под управлением летчика Дэвида Айбботсона был зарегистрирован в США и даже не имел права летать над проливом Ла-Манш.

В отчете AAIB говорится: "Считается, что лицензия пилота и бортовой журнал были потеряны вместе с самолетом, и поэтому оценки его лицензий и их действительности, а также степень вины летчика еще не определены." Для обнародования полных выводов расследования может потребоваться более года.