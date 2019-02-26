В "Зарядье" прозвучат фантастические сочинения Моцарта

Известное Трио имени Рахманинова пригласило для творческого сотрудничества Духовой квинтет Большого театра России. Название квинтета на слуху у меломанов со стажем: его история берет начало в середине двадцатого века, но, к сожалению, в конце 90-х годов прервалась. И вот уже пять лет, с 2013 года, ансамбль концертирует в обновленном составе.

"Прозвучат совершенно фантастические сочинения Моцарта, написанные для сочетания духовых инструментов с фортепиано, струнными и голосом, – комментирует программу пианист Виктор Ямпольский. – Они крайне редко звучат на концертных площадках, хотя являются признанными шедеврами. Хотелось бы отметить фантастический состав участников: это солисты Духового квинтета Большого театра России, каждый из которых является большим мастером".

Концерт состоится 2 марта, в 15:00, в Малом зале "Зарядья".