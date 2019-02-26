Кража в московском супермаркете переросла в массовую драку с поножовщиной

Сотрудник магазина "Дикси" на севере Москвы получил ножевое ранение в ходе драки с заподозренными в краже покупателями. Стычка попала в объектив камеры наблюдения.

Инцидент произошел перед закрытием супермаркета на проспекте Мира 25 февраля. По данным телеграм-канала "База", сотрудники решили проучить воров, которые за день до этого украли колбасу, а на сей раз умыкнули бутылку вина. Охранники закрыли двери и предложили молодым людям продемонстрировать содержимое карманов и сумок, но те не просто отказались, но и набросились с кулаками на сотрудников "Дикси".

Драка была недолгой, но ожесточенной: в ход пошли корзинки для продуктов и полки с товаром. В какой-то момент заподозренный в краже покупатель выхватил нож и пырнул охранника, после чего попытался скрыться, но был скручен.

Пострадавшего доставили в больницу с ранением ягодицы, его жизни ничего не угрожает.