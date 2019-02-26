Порошенко запретил россиянам наблюдать за выборами на Украине

Закон, запрещающий гражданам России, а также лицам, предложенным РФ, официально быть наблюдателями на выборах на Украине, подписал украинский президент Петр Порошенко. Об этом сообщается на сайте украинской Верховной рады.

Ранее, 7 февраля, Верховная рада приняла изменения в три закона о выборах на Украине: теперь россиянам — как лично, так и в составе международных организаций — запрещено быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских или местных выборах. Закон должен вступить в силу на следующий день после официального опубликования в прессе.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявлял о необходимости допуска наблюдателей РФ на выборы главы государства, напоминает ТАСС. В Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) также указывали, что позиция Украины в отношении наблюдателей от России не отвечает принципам ОБСЕ.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. На пост главы государства претендуют 44 кандидата — это рекордное число претендентов за всю историю. В тройке лидеров — глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.