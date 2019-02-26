Тимошенко начнет процедуру импичмента Порошенко

За месяц до выборов президента Украины оппозиция решила объявить действующему главе государства импичмент. О начале процедуры сообщила глава партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко, обвинив Петра Порошенко в госизмене.

Она сослалась на опубликованное в СМИ расследование, в котором журналисты рассказали о причастности Порошенко и его приближенных к контрабандным закупкам для украинской армии запчастей из России по завышенным ценам.

"По сути, это содействие врагу, уничтожение украинской армии. Мы считаем, что это совершенное подпадает под статью "Государственная измена", — пояснила лидер "Батькивщины", передает ТАСС.

Возможность сместить президента с поста прописана в статье 111 Конституции Украины, однако механизм реализации этого положения должен быть прописан в специальном законе об импичменте — его Верховная рада не может принять с 1996 года.

Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта.