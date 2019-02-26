Олимпийская чемпионка Макарова пропустит турнир в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Екатерина Макарова, которая в 2016 году выиграла вместе с Еленой Весниной Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в парном разряде, продолжает терять позиции в рейтинге WTA. Теперь стало известно, что 77-я ракетка мира не сыграет в американском Индиан-Уэллсе.

Причина снятия с соревнований – затянувшееся лечение старой травмы. Как сообщает Чемпионат.Ru, 30-летнюю Макарову, в нынешнем сезоне не выигравшую ни одного матча в одиночном разряде, заменит в сетке Индиан-Уэллса шведка Йоханна Ларссон.

Состязания BNP Paribas Open открывают 7 марта серию крупных турниров в США и являются одним из крупнейших стартов в календаре Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов, которые по своему масштабу уступают только турнирам "Большого шлема".