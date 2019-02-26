Бизнес-джет из Баку выкатился за пределы ВПП в Шереметьеве

В московском аэропорту Шереметьево выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы самолет Gulfstream, прилетевший из Баку. Пилотам не удалось удержать самолет на полосе.

На борту бизнес-джета, выполнявшего частный рейс, находилось три человека. В результате инцидента никто не пострадал, однако одну из взлетно-посадочных полос воздушной гавани пришлось временно закрыть, передает "Интерфакс".