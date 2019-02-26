Первый серийный Су-57 появится в войсках уже в 2019 году

Программа создания российского истребителя пятого поколения вышла на этап сборки серийных машин. Первый Су-57 должен выйти из цехов в 2019 году, второй – в 2020 году. Об этом агентству ТАСС рассказал заместитель главы компании "Сухой" Александр Пекарш. Контракт на поставку этих двух машин был подписан на форуме "Армия-2018".

Ранее о поставке первого Су-57 военным уже рассказывал президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь.

Новый российский боевой самолет отвечает практически всем требованиям истребителя пятого поколения: например, современная бортовая электроника на основе радара с активной фазированной решеткой, использование технологий "стелс".

В последнем случае разработчики постарались сделать так, чтобы даже фонарь кабины Су-57 поглощал излучение вражеских радаров, благодаря чему он стал на 30% менее заметным для РЛС.

Кроме того, для истребителя пятого поколения разработан новый двигатель, который позволит Су-57 разгоняться до сверхзвуковой скорости без использования форсажа. Сейчас эта силовая установка проходит испытания.