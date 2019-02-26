Суарес рискует пропустить "класико" против "Реала"

Нападающий испанской "Барселоны" Луис Суарес рискует не сыграть в ответном поединке 1/2 финала Кубка Испании против мадридского "Реала". Уругвайского форварда по-прежнему беспокоит ранее полученная травма.

Футболист каталонского клуба получил повреждение колена в матче 25 тура чемпионата Испании против "Севильи", сообщает еженедельник "Футбол" со ссылкой на Football Espana. В ней уругваец отметился одним голом, а "Барса" победила со счетом 4:2. В связи с этим участие Суареса в игре против "сливочных" находится под вопросом, хотя в клубе воздерживаются от официальных комментариев.

Напомним, что в первом поединке за выход в финал турнира команды сыграли вничью (1:1). Кроме того, за неделю соперники проведут между собой сразу два матча – уже второго марта они сыграют уже в рамках испанского первенства.