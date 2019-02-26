Сослан Джанаев может продолжить карьеру в польской "Медзи"
Голкипер Сослан Джанаев, который в начале февраля расторг соглашение с казанским "Рубином" и добился выплат значительной суммы по своему контракту, может перебраться в чемпионат Польши. Его фигурой интересуется команда "Медзь" из города Легница.
Инсайдеры сообщают, что 31-летний футболист готовится пройти медицинское обследование в полькой команде. "Медзь", сообщает "Спорт-экспресс", занимает 13-е место в высшем дивизионе чемпионата Польши. Если медики подтвердят, что со здоровьем у Джанаева порядок, он подпишет полноценный контракт.
Ранее сообщалось, что Джанаевым интересуется клуб премьер-лиги "Урал". Вратарь выступал за ЦСКА, "Спартак", "Ахмат", "Аланию", "Ростов" и "Рубин". Он также провел 6 матче за молодежную сборную России и одну игру – на национальную команду в 2016 году.
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