В Бурятии актеры русского драмтеатра поработают кассирами

В ближайшее воскресенье, 3 марта, актеры Государственного русского драмтеатра им.Н.А.Бестужева в Улан-Удэ станут кассирами театральных касс. Акцию приурочили ко Дню театрального кассира. Сам праздник, которому в этом году исполнилось 10 лет, традиционно отмечается в первый понедельник марта.

По случаю праздника актеры республиканского театра лично расскажут зрителям о новых и самых интересных постановках, пообщаются с ними, подарят своим поклонникам памятные коллекционные значки и календари, выпущенные к 90-летию театра. В кассе зрителей будет ждать актриса Екатерина Белькова, участвующая во многих спектаклях, например, в "Горе от ума" Грибоедова, "Трех сестрах" Чехова. Заслуженная артистка РБ Светлана Полянская также поработает кассиром. Гостей встретит актер и телеведущий Артур Шувалов и другие, передает ГТРК "Бурятия".

Праздник День театрального кассира был придуман в 2009 году. Его предложили учредить артисты петербургского театра "Приют Комедианта". Идея пришлась по душе многим людям искусства в большинстве российских городов.