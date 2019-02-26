Автобус, КамАЗ и минивэн столкнулись на границе Марий Эл и Татарстана

Во вторник, 26 февраля, на автомобильной дороге Волжск – Зеленодольск, ведущей их Марий Эл в Татарстан, произошла авария с участием трех транспортных средств, последствия которой сняли на видео.

По предварительной версии, ДТП мог спровоцировать водитель минивэна – очевидцы утверждают, что он спешил и пытался обогнать КамАЗ, однако не справился с управлением.

В итоге участниками столкновения стали грузовик, минивэн и служебный автобус с пассажирами – последний вылетел за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.

По словам свидетелей произошедшего, легкие травмы получили несколько человек.