Лифанов рассказал, почему соседи боятся заходить с ним в лифт

Актеру Игорю Лифанову чаще всего достаются роли бандитов и убийц. Известность ему принесла роль подонка по кличке Луфарь в культовом сериале "Агент национальной безопасности". Дошло до того, что Лифанова и в жизни стали принимать за опасного преступника. Его соседи даже боялись заходить с ним в один лифт.



Актер и сам мог пойти по пути своих героев. Он говорит, что многие его друзья детства уже кто-то отсидел, кто-то умер. А он сейчас счастлив, что не пошел с ними. В театр его привела одноклассница Наташа – его первая любовь.

"Смешить людей я начал с первого класса. Я не знал тогда, что такое актерская профессия, но мне это было очень интересно", – вспоминает Игорь.

Он служил во флоте на Дальнем Востоке. После возвращения из армии Игорь подал документы во все главные театральные вузы страны и в итоге поступил в ЛГИТМиК. Его первой женой стала однокурсница Елена Павликова. Несмотря на шикарную свадьбу, молодые супруги развелись уже через три месяца.

Лифанов недолго был холостяком и вскоре женился на другой своей однокурснице Татьяне Аптикеевой. На этот раз свадьбу играли не в Питере, а в Николаеве. Во время свадьбы гости остановили троллейбус и заставили всех пассажиров выпить по рюмке водки за здоровье новобрачных.

У супругов родилась дочь Анастасия. По словам актера, Татьяна долго его терпела и сглаживала все углы, но он был занят в театре, и мало внимания уделял семье.

"Надо быть либо хорошим отцом, либо актером. Наша профессия высасывает из человека счастье и жизнь, и ты не можешь дать полноценную любовь своему ребенку и жене", – уверен он.

Актер полюбил другую женщину и после 12 лет брака ушел от жены, хотя для него это было очень трудно. Он говорит, что очень виноват перед Татьяной, так как "испоганил ей судьбу". Также ему было очень тяжело признаться дочери, что уходит из семьи. "Все как-то было не очень красиво и радужно, но мы пережили это все", — говорит он. Сейчас Игорь хорошо обращается с дочерью и даже снимался с ней вместе в кино.

Его третьей супругой стала Елена Косенко. "Так самозабвенно меня еще никто не любил", – сказал Игорь. Они поженились в 2011 году после десяти лет отношений. В 2012 году у них родилась дочь Алиса.

Почему Игорь Лифанов ушел из театра? Как складываются отношения между детьми актера? И что сказал Дмитрий Нагиев, когда Лифанов собрался жениться в третий раз? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".