Разум или ахинея. Депутаты Госдумы спорят о кредитах для населения

"Вопрос закредитованности населения России требует регуляции, поэтому Госдума планирует принять законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения. Банки не смогут выдавать займы гражданам, если на их погашение будет уходить более половины ежемесячного семейного заработка", — рассказал в эфире программы "60 минут" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

"Число выданных потребительских кредитов в России увеличилось на 22 процента, в то время как рост заработной платы составил лишь 4 процента. Из-за этого часто люди не могут обслуживать свои кредиты и попадают в долговую кабалу: для того, чтобы погасить взятый кредит, они берут другой и так далее", — констатировал Аксаков.

Он назвал этот вопрос сложным, так как законопроект затрагивает разные интересы. "Кредиторы не заинтересованы в таком ограничении, мы – заинтересованы. При этом речь не идет о запрете кредитовать население, это попытка защитить наших граждан", — уточнил Аксаков.

В свою очередь первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов заявил, что "не будет поддерживать эту ахинею".

"Государство имеет в кубышке огромные деньги, Россия – богатейшая страна, а своих граждан сажаем на паек. Надо не ограничивать кредиты, а повышать зарплаты и пенсии. Тогда люди не будут лезть в кабалу", — подчеркнул Нилов.