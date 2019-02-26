Медведев завершил выступления в первом круге турнира в Дубае

В Дубае стартовал теннисный турнир категории ATP 500 среди мужчин. Российский теннисист Даниил Медведев потерпел неожиданное поражение в матче первого круга, уступив литовцу Ричардасу Беранкису. Он пробился в основной раунд через квалификацию.

23-летний россиянин, имевший на турнире восьмой номер посева, проиграл представителю Литвы в двух сетах с одинаковым счетом – 3:6, 3:6. Соперники провели на центральном корте Dubai Tennis Stadium 1 час 29 минут.

Теперь Беранкис во втором круге встретится с победителем пары Маттео Берреттини (Италия) – Денис Кудла (США). Встреча состоится 27 февраля.

Напомним, что ранее розыгрыш турнира в Объединенных Арабских Эмиратах покинул еще один россиянин – первая ракетка России Карен Хачанов.