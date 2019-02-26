Погоня со стрельбой: правоохранители задержали банду воров на Сахалине. Видео

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали банду квартирных воров после погони на Сахалине – об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

В минувший понедельник, 25 февраля, на загородной трассе правоохранители остановили машину с мужчинами, подозревавшимися в совершении целой серии квартирных краж.

Злоумышленники, поняв, что попали в засаду, решили сбежать. Стражи порядка на нескольких автомобилях устремились вслед за ними и сумели остановить транспортное средство с преступниками только после стрельбы по колесам из табельного оружия.

"Подозреваемые попытались скрыться от правоохранителей на машине и затеряться в лесном массиве. При этом сидевший за рулем злоумышленник, двигаясь на большой скорости, выехал на полосу встречного движения, чем создавал серьезную угрозу безопасности других участников дорожного движения", — отметили в ведомстве.

После задержания полицейские обнаружили в автомобиле воров похищенные деньги и драгоценности, а также – инструменты и одежду, использовавшиеся при проникновении в чужие жилища.

Известно, что двое членов банды ранее были судимы за совершение краж.