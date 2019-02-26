Алексей Овчинин и Ник Хейг снова едут на Байконур

Предполетная подготовка экипажа Алексея Овчинина переносится на космодром Байконур. Сегодня в Казахстан из Звездного городка отправились основной и дублирующий экипажи МКС. На корабле "Союз МС-12" они полетят на орбиту уже в марте. Старт запланирован на 14-е число.

В состав основного экипажа входят россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Для них это будет вторая попытка. Первая едва не закончилась трагически: полет в октябре 2018-го неожиданно прервался из-за технических неполадок. В новый экипаж вошла еще женщина-астронавт Кристина Кук.

Как передает ГТРК "Ярославия", нашего земляка, командира экипажа МКС-59/60 Алексея Овчинина, провожали супруга Светлана и маленький сын. По традиции участники экспедиции сделали фотографию, а также ответили на вопросы представителей СМИ. Алексей Овчинин рассказал журналистам об интересных задачах, стоящих перед космическим экипажем, а также участии во множественных экспериментах на борту МКС. Частично мы уже знаем о них, частично будем узнавать во время полета, — отметил командир экипажа.