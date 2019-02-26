Умер известный латвийский актер и режиссер Андрейс Жагарс

В Риге на 61-м году жизни скончался актер, режиссер и депутат Андрейс Жагарс.

С 1996 до 2013 года Андрейс Жагарс был директором Латвийского театра оперы и балета. В 2002 году дебютировал в качестве режиссера. Среди его постановок – "Кармен", "Леди Макбет Мценского уезда", "Набукко" и "Бал-маскарад". Кроме Латвийской национальной оперы ставил спектакли в театрах Гонконга, Красноярска, Болоньи, Будапешта и многих других.

Активно сотрудничал с российским телеканалом "Культура", был ведущим проектов "Большой балет" и "Большая опера".

В июне 2017 года был избран депутатом рижской думы от партии "Для развития Латвии".

Андрейс Жагарс также являлся обладателем многих наград и премий, в частности, за укрепление культурных связей между Россией и Латвией ему был вручен российский орден Дружбы народов, сообщает "Интерфакс".