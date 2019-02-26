Виновник аварии на проспекте Андропова получал штрафы за нарушения через день

Нагатинский суд изберет меру пресечения для водителя, устроившего крупную аварию на проспекте Андропова. Резкий маневр привел к столкновению с рейсовым автобусом, который, в свою очередь, протаранил фонарный столб. Один пассажир погиб, еще двое — в больнице. И похоже, все это не случайность: задержанный получал штрафы за нарушение правил дорожного движения едва ли не каждый день.

Запись камеры наблюдения — главная улика в уголовном деле против водителя "Мерседеса", который спровоцировал ночную аварию в столице. На кадрах видно, как легковушка подрезает рейсовый автобус. Столкновение несильное, но от удара его выносит на обочину прямо на фонарный столб.

Уже через несколько минут на место прибыли сотрудники всех экстренных служб: медики, полицейские и спасатели.

"На момент ДТП в салоне находились 10 человек. В результате дорожной аварии трое пассажиров автобуса были доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. Один из них позднее скончался в больнице", — сообщила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД России по г. Москве Любовь Высоцкая.

Автобус, судя по кадрам с места происшествия, восстановлению не подлежит: груда искореженного металла. Чтобы оттащить его от столба, понадобилась спецтехника.

Предполагаемого виновника аварии — водителя "Мерседеса" — задержали на месте ДТП. Уже позднее выяснилось, что за последние полгода он без малого сотню раз нарушал правила дорожного движения.

"Мы посмотрели информацию по данному водителю и выяснилось, что водитель данного "Мерседеса" часто нарушает правила дорожного движения. Так, с августа 2018 года у него 86 штрафов за нарушения ПДД", — рассказала руководитель пресс-службы ЦОДД Анастасия Писарь.

Сегодня суд должен избрать меру пресечения для вероятного виновника ДТП. Скорее всего, это будет арест. Также ему придется возместить колоссальный ущерб, который страховка вряд ли покроет.