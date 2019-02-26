Сыры и вареную колбасу проверят на фальсификацию и антибиотики

Правительство поручило проверить качество сыров и вареной колбасы по всей стране: продукты оценят на фальсификат и антибиотики. Все это делается для повышения качества того, что мы едим, и объективного понимания, что лежит на полках магазинов.

Россельхознадзор еще два года назад заявлял о массовой фальсификации молока, содержании растительных жиров в сырах и несоответствии по качеству мяса. Роспотребнадзор приводил другие сведения.

Теперь оба ведомства вместе с Роскачеством составят список производителей мяса птицы, колбас и сыра для анализа в лабораториях и подготовят общий отчет правительству. Выводы будут делать уже там.