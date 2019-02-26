Пьяные жители Камчатки после ДТП избили полицейских

Пьяный житель Камчатки протаранил припаркованную машину и скрылся с места ДТП, а спустя пару часов вместе с приятелями избил полицейских, попытавшихся остановить его на дороге, сообщает ИА "Кам 24". Очевидцы сняли на видео драку со стражами порядка.

Описанные события произошли 24 февраля в поселке Усть-Камчатск. Ранним утром местный житель за рулем своей Toyota Corsa врезался в стоящую у дома Toyota Vanguard, но водитель и не подумал выходить из салона, а отправился по своим делам. Поселок насчитывает немногим более 4 тысяч жителей, так что начальник местного ОГИБДД быстро смекнул, кто может быть причастен к ДТП. Владелец Corsa объясниться не смог, ибо был пьян и спал, когда же инспектор заглянул к нему через пару часов, предполагаемого злоумышленника и след простыл.

Стражу порядка не составило труда найти подозреваемого — тот вместе с двумя приятелями катался на автомобиле по улицам. Договориться миром с водителем не получилось, как и вытащить его из салона, и тогда начальник ОГИБДД призвал на помощь коллег. Прибывший на место помощник дежурного тут же был атакован хулиганами, которые повалили полицейского на землю и принялись избивать. Досталось и инспектору ДПС — он получил ногой по спине спину, пропустил удар в висок, а затем едва не получил тяжелую травму руки — молодые люди попытались сломать ему пальцы.

Совладать с хулиганами удалось только после появления начальника местного отделения МВД. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Что до водителя, то его ждет лишение прав, поскольку он отказался проходить медосвидетельствование.

