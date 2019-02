Американский эсминец с крылатыми ракетами заявился в Балтийское море

Эсминец ВМС Соединенных Штатов USS Gravely прошел пролив Большой Бельт и вошел в Балтийской море. Сейчас он двигается вдоль побережья Германии, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на специализированные ресурсы.

Известно, что ранее американский корабль принимал участие в совместных тренировках кораблей НАТО: например, учил команду польского фрегата General K. Pulaski отражать атаки небольших судов, пополнял запасы у немецкого судна снабжения Spessart.

USS Gravely – это флагман первой постоянной морской группы НАТО в Северной Атлантике. Он относится к классу "Арли Берк", то есть способен нести свыше 50 крылатых ракет Tomahawk, а так же противокорабельные ракеты Harpoon и противоракеты для комплекса ПРО на основе боевой информационно-управляющей системы Aegis.



Запомнился USS Gravely, прежде всего, грубым поведением. В июне 2016 года эсминец попытался "напугать" российский сторожевик "Ярослав Мудрый". Однако, судя по видео, угроза подействовала слабо — корабль ВМФ РФ даже не изменил курс.

