Формула-1. Джовинацци выиграл очередную сессию тренировок

Участники чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" вновь собрались в Барселоне, чтобы начать вторую серию тренировок перед сезоном-2019. Тестовые заезды пятого дня начали десять гонщиков, лучшим среди которых стал Антонио Джовинацци из команды Alfa Romeo.

Многие команды на вторую серию тренировок представили доработанные машины, некоторые используют на этих тестах шасси, подготовленные для другого гонщика. Например, обладатели Кубка конструкторов из Mercedes привезли на тесты совершенно другую машину, чем использовалась на прошлой неделе.

Сессия однажды прерывалась красными флагами – для эвакуации McLaren Ландо Норриса, вылетевшего в гравий в четвёртом повороте, сообщает портал F1News.Ru. Машину вернули в боксы, работа была продолжена. В первой сессии гонщики не атаковали, так что результаты пока далеки от тех, что были на прошлой неделе.

Первая строчка по итогам первой сессии у Джовинацци – 1 мин. 18.589 сек. Вторая у Пьера Гасли из Red Bull, третьим стал Шарль Леклер из Ferrari. Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso в этой сессии не участвует, за "конюшню" отдувается его напарник Александер Элбон, который занял 7-е место.