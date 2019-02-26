Новости Экономика

Все видео этой рубрики
26 февраля 201917:45

"Норникель" объявил финансовые результаты за 2018 год

26 февраля компания "Норникель" объявила аудированные финансовые результаты за 2018 год, подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.


Старший вице-президент, финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев так прокомментировал финансовые итоги 2018 года:

Определенно могу сказать, что по итогам 2018 года компания "Норникель" показала сильные производственные и финансовые результаты. В это внесли вклад не только благоприятная макроэкономическая конъюнктура (цены на наши металлы, за исключением платины, росли), но и усилия менеджмента по повышению операционной эффективности. Особо хочу отметить снижение чистого оборотного капитала до уровня ниже 1 млрд долларов и рост свободного денежного потока до почти 5 млрд долларов США.

Долговая нагрузка компании значительно снизилась и соответствует средней за бизнес цикл, а коэффициент Чистый долг/ EBITDA составляет 1,1. Такие показатели формируют дополнительную финансовую прочность нашей компании и перспективу устойчивого развития. Уже в этом году мы планируем нарастить инвестиции в проекты экологической программы, развития и модернизации нашей инфраструктуры, ускоренное внедрение цифровых технологий и другие инициативы, которые соответствуют приоритетным направлениям развития национальной экономики.

"Норникель" является крупнейшим производителем палладия в мире. А сегодня это "модный" и дорогой металл. Высокие результаты прошлого года — это заслуга цен на палладий?

Палладий — не единственный металл из нашей корзины, который сформировал дополнительную выручку за счет ценового фактора в прошлом году. В 2018 году росли цены и на никель (+26%), и на медь (+6%). Тем не менее в денежном выражении наиболее существенную динамику показал именно палладий — рост более чем в 1,5 раза. Этому способствовало два фактора: рост цен на 19% и дополнительная реализация этого металла (за счет сформированных в 2017 году запасов палладия).

Хорошие результаты работы компании в прошлом году являются следствием не только благоприятной конъюнктуры. В 2018 году мы получили первые 100 миллионов EBITDA от запущенного в Забайкальском крае Быстринского ГОКа и первые осязаемые результаты от реализации нашей долгосрочной программы по повышению эффективности, которая заключается в увеличении роста объема действующего производства и повышении производительности труда.

Традиционно акции "Норникеля" — одна из любимых ценных бумаг для инвесторов. Порадует ли компания своих акционеров дивидендами по итогам 2018 года? О каком объеме выплат может идти речь?

Финальный размер дивидендов за 2018 год будет традиционно рассчитан по формуле, которая содержится в акционерном соглашении (1,9 млрд долларов США — прим.ред.). Но, как обычно, окончательное слово за нашими акционерами. Расчет и утверждение этих дивидендов будет рассмотрено Советом директоров во втором квартале этого года.

Сейчас

17:46

В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский

16:35

Игры и витамины: сенаторы предлагают формировать у молодежи "позитивное репродуктивное поведение"

15:21

В рамках дела Арашуковых СК провел масштабные обыски

14:08

Рыжий Тарзан вышел на свободу

14:07

Бизнес-джет из Баку выкатился за пределы ВПП в Шереметьеве

13:58

Порошенко запретил россиянам наблюдать за выборами на Украине

13:05

Песков рассказал о стажировке дочери в Европарламенте

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Минвостокразвития поменяло название и расширило полномочия

Минвостокразвития поменяло название и расширило полномочия

25 минут назад
Высший суд Андалусии: смерть Малашенко наступила в результате асфиксии. Криминала нет

Высший суд Андалусии: смерть Малашенко наступила в результате асфиксии. Криминала нет

2 часа назад
Оставлены под арестом: адвокатам Кокорина и Мамаева не удалось убедить суд

Оставлены под арестом: адвокатам Кокорина и Мамаева не удалось убедить суд

13 минут назад
Не хотят светить своими "новичками". ОЗХО отвергло предложение России расширить список ядов

Не хотят светить своими "новичками". ОЗХО отвергло предложение России расширить список ядов

4 часа назад
В рамках дела Арашуковых СК провел масштабные обыски

В рамках дела Арашуковых СК провел масштабные обыски

3 часа назад
У молодежи будут формировать "позитивное репродуктивное поведение" играми и витаминами

У молодежи будут формировать "позитивное репродуктивное поведение" играми и витаминами

2 часа назад
В Татарстане из-за сугробов пациентку везли до скорой в ковше трактора

В Татарстане из-за сугробов пациентку везли до скорой в ковше трактора

2 часа назад
Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

25.02.2019 09:22
Лифанов рассказал, почему соседи боятся заходить с ним в лифт

Лифанов рассказал, почему соседи боятся заходить с ним в лифт

3 часа назад
Тимошенко начнет процедуру импичмента Порошенко

Тимошенко начнет процедуру импичмента Порошенко

4 часа назад
Opel официально возвращается в Россию

Opel официально возвращается в Россию

8 часов назад
Данелия находится в коме в одной из московских клиник

Данелия находится в коме в одной из московских клиник

5 часов назад
Питерский хор объяснил, зачем спел про бомбежку США в Исаакиевском соборе

Питерский хор объяснил, зачем спел про бомбежку США в Исаакиевском соборе

6 часов назад
Детский Рунет: молодежные тренды

Детский Рунет: молодежные тренды

7 часов назад
На сцену "Театриума на Серпуховке" возвращается "Баба Chaneль"

На сцену "Театриума на Серпуховке" возвращается "Баба Chaneль"

8 часов назад
"Лионские соловьи" споют в Доме музыки

"Лионские соловьи" споют в Доме музыки

8 часов назад
Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

22 часа назад
"Т-34" прошел в США с большим успехом

"Т-34" прошел в США с большим успехом

24.02.2019 21:41
В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский

В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский

43 минуты назад
В Новой Москве подожгли дом главреда "Авторадио"

В Новой Москве подожгли дом главреда "Авторадио"

45 минут назад
Жители Мальты собрали на асфальте отличный улов. Видео

Жители Мальты собрали на асфальте отличный улов. Видео

53 минуты назад
Аршавины проигнорировали заседание суда по делу об их разводе

Аршавины проигнорировали заседание суда по делу об их разводе

1 час назад
ФСБ возьмёт под контроль иностранных спутниковых операторов

ФСБ возьмёт под контроль иностранных спутниковых операторов

1 час назад
Камера запечатлела момент гибели пешехода в Саранске

Камера запечатлела момент гибели пешехода в Саранске

2 часа назад
Реакция собаки на "Короля Льва" поразила соцсети

Реакция собаки на "Короля Льва" поразила соцсети

2 часа назад
Появились фото с места ЧП с бизнес-джетом в аэропорту Шереметьево

Появились фото с места ЧП с бизнес-джетом в аэропорту Шереметьево

2 часа назад
Объявлены характеристики полностью электрического Kia Soul

Объявлены характеристики полностью электрического Kia Soul

2 часа назад
Суд приступил к делу вандала из Третьяковки

Суд приступил к делу вандала из Третьяковки

2 часа назад
Фекалии, шприцы и запах: британские уборщики рассказали о захламленных домах

Фекалии, шприцы и запах: британские уборщики рассказали о захламленных домах

2 часа назад
Умер известный латвийский актер и режиссер Андрейс Жагарс

Умер известный латвийский актер и режиссер Андрейс Жагарс

3 часа назад
Погоня со стрельбой: правоохранители задержали банду воров на Сахалине. Видео

Погоня со стрельбой: правоохранители задержали банду воров на Сахалине. Видео

3 часа назад
Рыжий Тарзан вышел на свободу

Рыжий Тарзан вышел на свободу

4 часа назад
Женщина устала от детских криков и добилась сноса спортивной площадки

Женщина устала от детских криков и добилась сноса спортивной площадки

4 часа назад
Первый серийный Су-57 появится в войсках уже в 2019 году

Первый серийный Су-57 появится в войсках уже в 2019 году

4 часа назад
Порошенко запретил россиянам наблюдать за выборами на Украине

Порошенко запретил россиянам наблюдать за выборами на Украине

4 часа назад
Кража в московском супермаркете переросла в массовую драку с поножовщиной

Кража в московском супермаркете переросла в массовую драку с поножовщиной

5 часов назад
Индия разбомбила группировку боевиков в пакистанском Кашмире

Индия разбомбила группировку боевиков в пакистанском Кашмире

5 часов назад
Самолет, на котором разбился футболист Сала, не имел лицензии

Самолет, на котором разбился футболист Сала, не имел лицензии

5 часов назад
Подмосковье будет готово к раздельному сбору мусора к апрелю

Подмосковье будет готово к раздельному сбору мусора к апрелю

5 часов назад
Песков рассказал о стажировке дочери в Европарламенте

Песков рассказал о стажировке дочери в Европарламенте

5 часов назад
Витамины, бульоны и сериалы: как быстро справиться с простудой

Витамины, бульоны и сериалы: как быстро справиться с простудой

5 часов назад
Появилось видео драки, которой закончилась вечеринка с алкоголем в воронежской школе

Появилось видео драки, которой закончилась вечеринка с алкоголем в воронежской школе

6 часов назад
Жестокое избиение мужчины рулонами обоев попало на видео

Жестокое избиение мужчины рулонами обоев попало на видео

6 часов назад
Skoda представила компактный кроссовер Kamiq

Skoda представила компактный кроссовер Kamiq

6 часов назад
СМИ: модераторы Facebook "лечат" психотравмы наркотиками и сексом в офисе

СМИ: модераторы Facebook "лечат" психотравмы наркотиками и сексом в офисе

7 часов назад
Мужчина зарезал знакомого ударом в грудь в столичном суши-баре

Мужчина зарезал знакомого ударом в грудь в столичном суши-баре

7 часов назад
Вести.net: всё, что известно о гнущихся смартфонах Huawei и Samsung

Вести.net: всё, что известно о гнущихся смартфонах Huawei и Samsung

7 часов назад
Самые смешные стоп-кадры с героями Disney

Самые смешные стоп-кадры с героями Disney

7 часов назад
В Кузбассе ищут виноватых в черном снеге

В Кузбассе ищут виноватых в черном снеге

7 часов назад
В "Зарядье" прозвучат фантастические сочинения Моцарта

В "Зарядье" прозвучат фантастические сочинения Моцарта

4 часа назад