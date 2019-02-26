"Норникель" объявил финансовые результаты за 2018 год

26 февраля компания "Норникель" объявила аудированные финансовые результаты за 2018 год, подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.



Старший вице-президент, финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев так прокомментировал финансовые итоги 2018 года:

Определенно могу сказать, что по итогам 2018 года компания "Норникель" показала сильные производственные и финансовые результаты. В это внесли вклад не только благоприятная макроэкономическая конъюнктура (цены на наши металлы, за исключением платины, росли), но и усилия менеджмента по повышению операционной эффективности. Особо хочу отметить снижение чистого оборотного капитала до уровня ниже 1 млрд долларов и рост свободного денежного потока до почти 5 млрд долларов США.

Долговая нагрузка компании значительно снизилась и соответствует средней за бизнес цикл, а коэффициент Чистый долг/ EBITDA составляет 1,1. Такие показатели формируют дополнительную финансовую прочность нашей компании и перспективу устойчивого развития. Уже в этом году мы планируем нарастить инвестиции в проекты экологической программы, развития и модернизации нашей инфраструктуры, ускоренное внедрение цифровых технологий и другие инициативы, которые соответствуют приоритетным направлениям развития национальной экономики.

"Норникель" является крупнейшим производителем палладия в мире. А сегодня это "модный" и дорогой металл. Высокие результаты прошлого года — это заслуга цен на палладий?

Палладий — не единственный металл из нашей корзины, который сформировал дополнительную выручку за счет ценового фактора в прошлом году. В 2018 году росли цены и на никель (+26%), и на медь (+6%). Тем не менее в денежном выражении наиболее существенную динамику показал именно палладий — рост более чем в 1,5 раза. Этому способствовало два фактора: рост цен на 19% и дополнительная реализация этого металла (за счет сформированных в 2017 году запасов палладия).

Хорошие результаты работы компании в прошлом году являются следствием не только благоприятной конъюнктуры. В 2018 году мы получили первые 100 миллионов EBITDA от запущенного в Забайкальском крае Быстринского ГОКа и первые осязаемые результаты от реализации нашей долгосрочной программы по повышению эффективности, которая заключается в увеличении роста объема действующего производства и повышении производительности труда.

Традиционно акции "Норникеля" — одна из любимых ценных бумаг для инвесторов. Порадует ли компания своих акционеров дивидендами по итогам 2018 года? О каком объеме выплат может идти речь?