В Мельбурне казначея Ватикана признали виновным в сексуальных домогательствах

Мельбурнский суд признал виновным в сексуальных домогательствах 77-летнего кардинала Джорджа Пелла, который занимал должность префекта Ватикана по экономическим вопросам. Пелл обвинялся в приставаниях к несовершеннолетним, сообщает CNN.

Все преступления, которые совершил Пелл, произошли в конце 1990-х годов. Присяжные признали представителя Ватикана виновным в четырех случаях сексуальных домогательств и в одном изнасиловании.

Процесс над Пеллом проходил в закрытом режиме. Суд вынес решение по этому делу еще в конце 2018 года, однако известно о вердикте стало только сейчас.

Присяжные ждали, когда выскажется одна из жертв Пелла. Мужчина, чье имя не называется, заявил, что кардинал изнасиловал его и еще одного мальчика в кафедральном соборе Святого Патрика в Мельбурне. Это произошло в одно из воскресений после службы много лет назад. Проблемой для следствия стало то, что вторая жертва Пелла через несколько лет после этого инцидента скончалась от передозировки наркотиками.

В июне 2017 года несколько человек рассказали, что Пелл приставал к ним еще в 1970-х годах, когда служил священником в штате Виктория. Обвиняемый свою вину не признавал до последнего.

В настоящий момент Пелл — самый высокопоставленный католический чиновник, которого признали виновным в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.