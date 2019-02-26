В Татарстане из-за сугробов пациентку везли до скорой в ковше трактора

В ковше трактора доставили пациентку с гипертоническим кризисом к врачам в деревне Биябаш Апастовского района Татарстана. Скорая помощь не смогла доехать до дома пациентки из-за неубранного снега.

66-летняя женщина проживает на краю деревни, куда дорога после снегопада еще не была расчищена, сообщает РИА Новости. Фельдшер скорой помощи попросил начавшего расчистку снега водителя трактора довезти женщину до автомобиля скорой помощи в ковше. Это было сделано из-за состояния здоровья пациентки: ситуация была столь серьезна, что ждать расчистки дороги времени не было.

Женщина госпитализирована в терапию Апастовской районной больницы. Ее состояние стабильное, заверили в Минздраве Татарстана.