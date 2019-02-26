Суд приступил к делу вандала из Третьяковки

Замоскворецкий суд начал рассматривать дело вандала, который повредил картину "Иван Грозный и сын его Иван". Сегодня состоялось предварительное слушание, а следующее заседание назначено на 11 марта. Тогда в зал пригласят свидетелей.

В мае прошлого года Игорь Подпорин зашел в Третьяковскую галерею перед самым закрытием и нанес по полотну Репина несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст оказался порван в трех местах, ему предстоит долгая и серьезная реставрация. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы по статье о повреждении особо ценных объектов культурного наследия.