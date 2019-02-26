Высший суд Андалусии: смерть Малашенко наступила в результате асфиксии. Криминала нет

Игорь Малашенко скончался в результате повешения. Криминальных признаков в его смерти нет. Таковы предварительные данные вскрытия.

Как сообщили РИА Новости в Высшем суде Андалусии, аутопсия была проведена во вторник. Итоговый доклад о результатах вскрытия будет через месяц. Дело находится на рассмотрении следственного суда №2 муниципалитета Сан-Роке.

Жители поселка Сотогранде и власти муниципалитета Сан-Роке не хотят говорить с журналистами о Малашенко. Как рассказал президент культурной ассоциации Сотогранде Адриан Ван Лум, они боятся "нанести ущерб имиджу" населенного пункта.

Политолог Игорь Малашенко скончался 25 февраля в своем доме в Сотогранде. Ему было 64 года. Малашенко — один из создателей телекомпании НТВ. В 1996 году он стал одним из руководителей избирательной кампании Бориса Ельцина. В 2018 году во время президентской кампании возглавлял штаб Ксении Собчак.

Женой Малашенко была журналистка Божена Рынска. Она рассказала, что хочет похоронить Игоря рядом с его отцом, генерал-лейтенантом Евгением Малашенко. Он умер летом 2017 года в возрасте 93 лет и был похоронен на Троекуровском кладбище.

Последние несколько месяцев в США шел суд по поводу раздела имущества Игоря Малашенко и его предыдущей жены Елены, с которой у него было трое детей.