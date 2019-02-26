Появились фото с места ЧП с бизнес-джетом в аэропорту Шереметьево

Самолет бизнес-класса Gulfstream G200 Galaxy во вторник днем при посадке в аэропорту Шереметьево выкатился за пределы ВПП и застрял в сугробе. В настоящее время, как свидетельствуют обнародованные фотографии, сотрудники воздушной гавани пытаются "вызволить" лайнер, у которого подломилась стойка шасси.

Тревожный инцидент произошел в 12:43 с бизнес-джетом авиакомпании Jet Air Group, который прибыл из Баку. Самолет преодолел по снегу около 50 метров, никто из шести находившихся на борту человек — трех пассажиров и трех членов экипажа — не пострадал.

По предварительным данным, причиной инцидента стала подломившаяся при посадке стойка шасси, однако точные данные будут известны только после проверки, которую инициировала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.