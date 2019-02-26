У молодежи будут формировать "позитивное репродуктивное поведение" играми и витаминами

Предложения обследовать молодоженов на бесплодие и формировать у молодежи "позитивное репродуктивное поведение" рассматривает комитет Совета Федерации по социальной политике. Они содержатся в материалах к заседанию круглого стола комитета, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Минздраву совместно с другими органами власти предлагается проработать вопрос о внедрении "Сертификата молодоженов" для обследования "состояния репродуктивной системы лиц, вступающих в брак". Согласно материалам к заседанию, в России насчитывается шесть миллионов женщин и четыре миллиона мужчин, страдающих бесплодием. При этом за 13 лет количество бесплодных мужчин возросло на 80 процентов.

Таким образом, говорится в материалах, 15 (а по другим данным — 17-18 процентов) семейных пар страдают бесплодием, что является критическим уровнем для страны. При этом число бесплодных россиян возрастает примерно на 250 тысяч в год, а ежегодные потери населения составляют 750-800 тысяч человек.

В материалах круглого стола также содержится предложение о разработке и массовом внедрении через национальных лидеров в блогосфере "геймифицированных интернет-приложений для мобильных устройств, формирующих позитивное репродуктивное поведение и пропагандирующих традиционные семейные ценности". Заняться этим предлагается Минтруду, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторгу.

Этим же ведомствам предлагается обеспечить "массовое производство отечественных продуктов специализированного питания целевого назначения на основе витаминно-минеральных комплексов и растительного сырья": они должны обеспечить детоксикацию организма от ксенобиотиков и восполнение персонального и регионального дефицитов питательных веществ. Также предлагается отобрать и массово внедрить наиболее эффективные отечественные технологии "индивидуальной защиты пользователей от электромагнитного излучения компьютеров и мобильных устройств" — особенно среди молодежи мужского пола.

Ранее Росстат подсчитал соотношение мужчин и женщин в России и выяснил: на 1000 мужчин в 2018 году в среднем пришлось 1156 женщин. В возрастной группе до 34 лет на 1000 мужчин приходится 960 женщин, 35-39 лет – 1027 женщин.

С начала века гендерное соотношение менялось незначительно, в 2010 году оно составило 1,163 к 1. Всего в 2018 году в России было зарегистрировано 68,1 миллиона мужчин и 78,7 миллиона женщин.