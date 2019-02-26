НХЛ. "Коламбус" продолжает рассчитывать на Панарина и Бобровского

В Национальной хоккейной лиге прошли последние сроки, когда клубы могли выставить на обмен тех или иных игроков. Руководство "Коламбус Блю Джакетс" не стало обменивать россиян Артемия Панарина и Сергея Бобровского, которые отказываются продлевать контракты.

Российские форвард и вратарь вполне могут после окончания соглашений с "синими жакетами" стать свободными агентами и клуб в таком случае потеряет некоторые деньги, будучи не в состоянии ни продать, ни обменять хоккеистов. Однако, несмотря на это "Коламбус" решил не отдавать россиян, а его генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен заметил, что "никогда не хотел обменивать Панарина и Бобровского".

"Это отличные игроки, — цитирует функционера официальный сайт НХЛ. – Оба они мне очень нравятся. Не было предложения, которое могло бы иметь смысл для нас сейчас и в будущем, поэтому решение сохранить парней далось легко. Не так часто выпадает возможность иметь в составе двукратного обладателя "Везины" [приз Лиги лучшему вратарю, которым владел Бобровский, — прим. Ред.], это большая роскошь".

"Также у нас есть суперзвезда в лице Панарина, а теперь мы добавили еще несколько важных фигур в состав и за счет этого стали сильнее. У нас много хороших игроков. Есть ядро, которое будет на месте вне зависимости от расклада со свободными агентами, – Джонс, Фолиньо, Веренски, Дюбуа", — сказал Кекяляйнен.

По его мнению, в следующем сезоне у "жакетов" "будет хорошая команда вне зависимости от того, что произойдет летом": "Я был бы счастлив, если бы мы выиграли четыре раунда плей-офф и Кубок. Вот цель. Не думаю, что кто-то собирается выиграть один раунд и найти в этом счастье. Мы тоже должны мыслить именно так".