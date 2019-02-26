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26 февраля 201916:34

Погорел на дебоше в магазине: в Курске пойман неадекватный наркоторговец

ИА "Курск Сегодня"

В Курске полицейские задержали мужчину, устроившего в продуктовом магазине дебош, а затем скрывшегося с места происшествия.

В магазине нарушитель вел себя совершенно неадекватно: по его словам он вспылил из-за того, что продавец подал ему не тот продукт. Мужчина покрыл окружающих отборной бранью, раскидал по торговому залу товар, а затем убежал.

 

Вскоре к нему домой пришли полицейские, нарушитель стал на них бросаться и был задержан. В квартире у него было найдено свыше одного килограмма наркотиков растительного происхождения, а также расфасованные синтетические запрещенные вещества. А также более десятка мобильных телефонов, использующихся, как предполагает следствие, для связи с потребителями запрещенной продукции.

Полицейские предполагают, что неадекватное поведение мужчины в магазине и при задержании было вызвано употреблением наркотиков — по версии следствия задержанный употреблял и распространял изменяющие сознание вещества. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление.

В отношении задержанного заведено уголовное дело, ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

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