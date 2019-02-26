ФСБ возьмёт под контроль иностранных спутниковых операторов

Речь о тех аппаратах и системах, которые задействованы для передачи сигналов на территории России и при этом находятся под юрисдикцией иностранных государств.

Документ, который вносит изменения в работу, опубликован на сайте правительственной информации. Он подразумевает, что спустя пол года вступит в силу регламент, который обяжет получать соответствующее разрешение от Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Согласно документу, весь трафик спутниковой связи в стране должен будет проходить через станцию сопряжения российского оператора связи.

Такая станция непременно должна выступать связующим звеном между иностранным спутником и устройством устройством абонента — конечного пользователя услуги.

Располагаться она также должна на территории РФ.

Аналогичные требования уже давно действуют в отношении систем сотовой связи, так что рядовых пользователей мобильных телефонов перемены не коснутся.

Сейчас в РФ через своих партнёров с российской юрисдикцией легально работают такие глобальные спутниковые системы как: Iridium, Globalstar, Inmarsat и Thuraya.

На земле по данным, опубликованным в реестре Роскомнадзора, лицензией на услуги мобильной спутниковой радиосвязи в настоящий момент владеют всего пять операторов: ООО "Иридиум Коммьюникешенс", "Глобалстар-Космические Телекоммуникации", ООО "Открытая мобильная система”, ЗАО “Джи-Ти-Эн-Ти” и ФГУП “Морсвязьспутник".

Минкомсвязь, подготовившее проект правительственного постановления, среди прочих задач указывает на необходимость обеспечения государственной безопасности и контроля над доступом в интернет с использованием спутниковых каналов связи.

Ряд экспертов озабочены тем, что переход на новую систему контроля сделает невозможным оперативное реагирование на те или иные сложности в работе различных спутниковых систем и переключение абонентов между ними.

Также указывается на то, что стоимость строительства необходимых наземных станций сопряжения будет исчисляться миллионами долларов, что скажется не только на стоимости услуг для конечных пользователей, но и на финансовой возможности самих операторов нести такие расходы.

В Минкомсвязи уверены, что сроки реагирования не должны увеличиться. Дополнительное согласование на изменение спутниковой системы и сегодня на практике не превышает месяца. Если же рассматривать форс-мажорную ситуацию, связанную с выходом из строя российского спутника, обеспечивающего интересы российских госкомпаний, то для такого сценария действует особый порядок и сроки переключения на зарубежные аппараты, который должен укладываться максимум в 23 дня.

Отдельно следует вспомнить о развёртывании в мире глобальной системы OneWeb. ФСБ ранее уже выступила против работы OneWeb на территории России, считая, что эта деятельность может нести потенциальную угрозу для безопасности страны.

При этом, Россия принимает участие в самом осуществлении иностранного проекта и 27 февраля российская ракета “Союз-СТ” должна вывести на орбиту первые 6 спутников связи. Всего же по замыслу создателей проекта таких спутников должно быть около 900.

Они должны позволить создать по всей планете сеть с возможностью высокоскоростного выхода в Интернет.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уверен, что проект в конечном итоге будет реализован и России целесообразно не только выступать подрядчиком при запуске спутников, но и войти в состав акционеров компании, которая уже сейчас привлекла без малого 2 миллиарда долларов инвестиций.