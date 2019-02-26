Новицки вошел в Топ-4 баскетболистов, сыгравших 1500 матчей в НБА

Немецкий баскетболист клуба "Даллас Маверикс" Дирк Новицки достиг нового достижения в Национальной баскетбольной ассоциации. Мощный форвард в матче очередного игрового дня против "Лос-Анджелес Клипперс" провел свой 1500-й матч в турнире.

40-летний Новицки достиг этой отметки за 21 год выступлений в "Маверикс". В 1998 году он был задрафтован "Милуоки Бакс" и его сразу же обменяли в "Даллас", за который немец и выступает на протяжении всей своей заокеанской карьеры.

За всю историю НБА Новицки стал четвертым баскетболистом, который достиг рубежа в 1500 матчей, сообщает Чемпионат.Com. Ранее его преодолевали Джон Стоктон (1504), Карим Абдул-Джаббар (1560) и Роберт Пэриш (1611).

Напомним, что ранее Новицки побил рекорд лиги, проведя на данный момент 21 сезон в составе одного и того же клуба. Ранее это достижение принадлежало Кобе Брайанту, выступавшему за "Лос-Анджелес Лейкерс" на протяжении 20 сезонов.