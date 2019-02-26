В результате ЧП со строительным краном в Кемерове погибли двое рабочих

Следственный комитет сообщил подробности ЧП с падением крана на стройплощадке в Кемерове. Трагедия произошла 26 февраля около шести часов вечера. От полученных травм двое рабочих - 25 и 26 лет - погибли на месте. Еще один мужчина был госпитализирован, сообщает ГТРК "Кузбасс".

"При попытке опустить емкость с бетоном строительный кран накренился и груз опрокинулся. Двое человек погибли на месте", сообщает СК Кузбасса.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Прокуратура проведет проверку документации строительного объекта и соблюдение закона по охране труда. В настоящий момент на месте ЧП работает следственная группа.