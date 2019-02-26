В Татарстане заложили ракетную "Тучу"

Новый ракетный корабль проекта "Каракурт" заложен на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане. МРК получил имя "Туча", заявил агентству ТАСС представитель ВМФ России Игорь Дыгало.

Всего Министерство обороны России заказало более 10 МРК проекта 22800 "Каракурт". Первый, "Ураган", спустили на воду в конце июля 2017 года, второй, "Тайфун", – в конце ноября того же года, третий, "Шквал", – в начале мая 2018 года.

Малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" совсем небольшие: водоизмещение – всего 800 тонн, длина – около 67 метров. При этом МРК несут по 8 пусковых установок ракет "Калибр" и артиллерийскую установку. Противовоздушную оборону обеспечивает морская версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".