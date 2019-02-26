Мауро Икарди покинет "Интер", но хочет остаться в Италии

Форвард футбольной сборной Аргентины и миланского "Интера" Мауро Икарди все-таки покинет клуб в летнее трансферное окно. Конфликт с руководством "нерадзурри" затянулся и не оставляет игроку пути назад. Но при этом Икарди хочет остаться в чемпионате Италии.

Как уже сообщали Вести.Ru, игрок и команда из Милана никак не могут найти общий язык в деле подписания нового контракта, сообщает Corriere dello Sport. "Интер" считает требования футболиста и его семьи – а дела Икарди в качестве агента ведет его жена Ванда Нара, — завышенными, а аргентинец, в свою очередь, отверг уже два предложения по новой сумме зарплаты.

Кроме того, ходили слухи, что Икарди с легкой руки своей супруги-агента подписал предварительное соглашение с "Ювентусом". На нападающего также претендуют мадридский "Реал", лондонский "Челси" и "Наполи" из Неаполя. Сам игрок хотел бы остаться в Италии, так как его семья инвестировала здесь в недвижимость.

Как уже сообщали Вести.Ru, некоторое время назад Икарди был лишен капитанской повязки в "Интере", после чего ни разу не вышел на поле. Теперь ходят слухи, что он собирается оперировать травмированную ногу и выбыл до конца сезона.