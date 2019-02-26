Аршавины проигнорировали заседание суда по делу об их разводе

Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин не явился на судебное заседание по делу о разводе со своей супругой Алисой Аршавиной. Проигнорировала заседание и сама девушка. Их интересы в зале суда представляли адвокаты.

Оба юриста, представляющие интересы супругов, отказались от каких-либо комментариев, сообщает РИА Новости. Заявление бракоразводного процесса начался 26 февраля и будет проходить в закрытом режиме.

Напомним, накануне супруга экс-футболиста подала на него заявление в Управление федеральной службы безопасности. Алиса Аршавина обвиняет мужа в том, что получает от него угрозы. Кроме того, ранее девушка утверждала, что Андрей забрал у нее общий автомобиль и всячески оказывает на нее давление.