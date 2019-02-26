Выкатившийся в Шереметьеве самолет получил существенные повреждения

Выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево бизнес-джет Gulfstream G200 Galaxy получил существенные повреждения, сообщает СКР. Работающие на месте сотрудники воздушной гавани сняли застрявший в сугробе самолет на видео.

Тревожный инцидент произошел в 12:43 с бизнес-джетом авиакомпании Jet Air Group, который прибыл из Баку. Самолет преодолел по снегу около 50 метров, никто из пяти находившихся на борту человек — трех пассажиров и двух членов экипажа — не пострадал.

У самолета при посадке, по предварительным данным, надломилась стойка шасси. На кадрах видно, как самолет поднимают с помощью автокрана. Перед этим рабочие расчистили площадку от снега, в котором и застрял азербайджанский бизнес-джет.