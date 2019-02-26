Почему кладбища оказались в руках мафии. Расследование в "Прямом эфире"
"Кладбищенская жизнь" уже давно не ассоциируется с вечным покоем. Родственникам умерших нередко приходится пускаться во все тяжкие, чтобы предать земле близкого человека.
Россиянка Анна Плотникова решилась на отчаянный шаг — привезти гроб с покойником к администрации Самарской области. В программе "Прямой эфир" Анна рассказала Андрею Малахову, что толкнуло ее на этот поступок.
Анна объяснила, что покойный не был ей мужем, но у них был общий ребенок. Вместе они не жили, мужчина виделся только с девочкой. Так получилось, что хоронить Валерия Малеева, умершего 6 февраля, было некому, кроме Плотниковой. Когда Анна узнала 12 февраля, что Валерий до сих пор не захоронен, она решила взять похороны на себя, ведь дочь рано или поздно спросит: "Где папина могила?"
Похоронное агентство запросило 50 тысяч рублей за свои услуги, и Анна обратилась к другому агенту. Владелец похоронного бюро Алексей Воробьев предложил женщине похоронить ее супруга за 8 тысяч рублей. Однако захоронить тело ему попытались помешать конкуренты. На кладбище Воробьева и Плотникову встретили около 30 человек в масках, которые угрожали не только Алексею, но и полиции.
Как рассказал адвокат Жан Семенов, сфера ритуальных услуг жестко регламентирована с криминальной позиции.
С момента звонка родственников умершего в полицию или скорую помощь в игру вступают дежурные службы этих ведомств. Дальше приезжают 10-12 агентов, каждый со своим предложением, и начинается борьба за труп.
Участники программе обсудили, кто и как наживается на похоронах, а также высказались на тему: нужна ли госмонополия на ритуальные услуги, и можно ли хоронить родственников самим, не прибегая к услугам посредников? Все ответы в "Прямом эфире" с Андреем Малаховым.
Сейчас
Игры и витамины: сенаторы предлагают формировать у молодежи "позитивное репродуктивное поведение"
Картина дня
-
Полиция Испании: Малашенко покончил с собой
- В рамках дела Арашуковых СК провел масштабные обыски
- Кокорин и Мамаев останутся в "Бутырке" до 8 апреля
- Песков рассказал о стажировке дочери в Европарламенте
- Посол Великобритании заявил, что Скрипали живы
Самое читаемое
-
"Стреляй, но их не трогай": выжившая девушка рассказала о нападении
- Пациент с ножом в спине отправился покурить. Видео
- Бабушка сестер Хачатурян рассказала,что внучки издевались над ней
- За убийство домработницы королева красоты получила пожизненный срок
- Ребенка, оставленного с пакетом на голове в "Лосином острове", отдали бабушке
Вести.Экономика
-
Рубль: начало недели выдалось слабым, но беспокоиться пока рано
- Регуляторы обвинили главу Tesla в нарушении условий мирового соглашения
- "Норникель" объявил финансовые результаты за 2018 год
- 1 марта у госдолга США вновь появится ограничение
- Opel возвращается на российский рынок
- Brexit отменяется? Джереми Корбин поддержит новый референдум
Вести.Hi-tech
-
Huawei представила 5G-смартфон со сгибаемым экраном
- Nokia 9: смартфон с пятью тыловыми камерами
- Анонсированы первые в мире microSD-карты на 1 терабайт
- Sony показала на MWC "сверхширокоэкранные" смартфоны
- Xiaomi представила 5G-смартфон за 700 евро
Авто.Вести.Ru
-
Opel официально возвращается в Россию!
- В России снова продают машины с социальными скидками
- Skoda представила компактный кроссовер Kamiq
- Aurus Senat готовятся запустить в серию и отправить на экспорт
- В России появился новый полноприводный "Мерседес"
Недвижимость
-
5 мест, в которых будет невозможно жить уже через сто лет
- За неправильный ремонт могут изъять квартиру
- Что ждет россиян после дачной амнистии
- В Новосибирске продают отель для тайных желаний
- Каким должно быть идеальное жилье для москвича
- Банкиры рассказали, кому одобряют ипотеку
Вести.Медицина
-
Диетологи не рекомендуют съедать больше трех блинов в день
- Алюминий в дезодорантах: стоит ли об этом беспокоиться
- Лук и чеснок спасут кишечник от рака
- Осторожно, тяжелые металлы: что может быть не так с фруктовыми соками
- Газировка без сахара увеличивает риск развития инсульта
Вести в 20.00
-
Рывок в автопроме
- В США пригрозили Мадуро судьбой Каддафи
- Масштабная экспозиция Якоба Йорданса в Зимнем дворце
Вести-Москва
-
Виновник аварии на Андропова каждый месяц получал полтора десятка штрафов
- Адвокатам Кокорина и Мамаева не удалось убедить судью
- Суд приступил к делу вандала из Третьяковки
- В школах Подмосковья внедряют сингапурскую систему обучения
- Реконструкцию Зверева моста в Замоскворечье сравнили с вандализмом
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Зонд "Хаябуса-2" успешно сел на астероид Рюгу и взлетел с него
- Её искали почти 40 лет: крупнейшая в мире пчела найдена в Индонезии
- Проще некуда: учёные рассказали, какие прогулки снижают давление
- Новый спутник Нептуна назвали в честь лошади с рыбьим хвостом
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате