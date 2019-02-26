Почему кладбища оказались в руках мафии. Расследование в "Прямом эфире"

"Кладбищенская жизнь" уже давно не ассоциируется с вечным покоем. Родственникам умерших нередко приходится пускаться во все тяжкие, чтобы предать земле близкого человека.

Россиянка Анна Плотникова решилась на отчаянный шаг — привезти гроб с покойником к администрации Самарской области. В программе "Прямой эфир" Анна рассказала Андрею Малахову, что толкнуло ее на этот поступок.

Анна объяснила, что покойный не был ей мужем, но у них был общий ребенок. Вместе они не жили, мужчина виделся только с девочкой. Так получилось, что хоронить Валерия Малеева, умершего 6 февраля, было некому, кроме Плотниковой. Когда Анна узнала 12 февраля, что Валерий до сих пор не захоронен, она решила взять похороны на себя, ведь дочь рано или поздно спросит: "Где папина могила?"

Похоронное агентство запросило 50 тысяч рублей за свои услуги, и Анна обратилась к другому агенту. Владелец похоронного бюро Алексей Воробьев предложил женщине похоронить ее супруга за 8 тысяч рублей. Однако захоронить тело ему попытались помешать конкуренты. На кладбище Воробьева и Плотникову встретили около 30 человек в масках, которые угрожали не только Алексею, но и полиции.

Как рассказал адвокат Жан Семенов, сфера ритуальных услуг жестко регламентирована с криминальной позиции.



С момента звонка родственников умершего в полицию или скорую помощь в игру вступают дежурные службы этих ведомств. Дальше приезжают 10-12 агентов, каждый со своим предложением, и начинается борьба за труп.

Участники программе обсудили, кто и как наживается на похоронах, а также высказались на тему: нужна ли госмонополия на ритуальные услуги, и можно ли хоронить родственников самим, не прибегая к услугам посредников? Все ответы в "Прямом эфире" с Андреем Малаховым.