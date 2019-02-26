Сын Михаэля Шумахера Мик может дебютировать на тестах "Формулы-1"

Мик Шумахер, сын семикратного чемпионат мира по автогонкам в "Формуле-1" Михаэля Шумахера, может оказаться в составе формулической команды Alfa Romeo на тестах в Бахрейне. В нынешнем сезоне Шумахер-младший будет выступать в чемпионате "Формулы-2".

"Мы обсуждаем этот вопрос, — цитирует руководителя Alfa Romeo Фредерика Вассера портал Racefans.Net. – Сейчас немного рано об этом говорить, но на этой неделе мы обсудим с Ferrari наш план [Мик – пилот академии итальянской команды, — прим. Ред.]".

"Безусловно, Мик готов к тестам новичков. Насколько он готов к следующему шагу – покажут тесты, если они состоятся. Нужно двигаться постепенно. Сейчас у нас не так много ребят, у которых была бы суперлицензия", – сказал Вассер.