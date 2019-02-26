В Новой Москве подожгли дом главреда "Авторадио"

В поселке Киевский в Троицком округе Москвы подожгли дом на садовом участке Ирины Ипатовой. Главный редактор "Авторадио" обратилась в полицию. Она заявила, что ее имущество сожгли неизвестные, забравшиеся внутрь дома.

Подозреваемых ищут, сообщает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").

Поселок Киевский находится на 63 километре Киевского шоссе, в 45 километрах от МКАД.