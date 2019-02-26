Жители Мальты собрали на асфальте отличный улов. Видео

Жители государства Мальта прекрасно знакомы с капризной приморской погодой, и отлично знают все ее плюсы и минусы.

В минувшее воскресенье разразился сильный шторм, и во время прибоя волны выбрасывали на берег рыбу. Островитяне, не обращая внимания на потоки и брызги соленой воды, достали пакеты и с азартом собрали впечатляющий улов на асфальтовой дороге.

Туристы смотрят на такую "ловлю" с большим удивлением, однако для местных жителей сильная волна, приносящая рыбу, является привычным, хотя и не слишком частым явлением.