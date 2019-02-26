Конфликт в "Челси": поступок Кепы расколол команду на два лагеря

В лондонском "Челси" назревает новый скандал. Испанский голкипер команды Кепа Аррисабалага обострил ситуацию в клубе после того, как в финале Кубка лиги против "Манчестер Сити" отказался покидать поле. Поступок испанца не был оценен главным тренером "синих" Маурицио Сарри.

Теперь команда разделилась на два лагеря: те, кто поддерживает в данной ситуации голкипера – а именно соотечественники Кепы Сесар Аспиликуэта, Педро и Маркос Алонсо, и те, кто держит позицию Сарри. В первую очередь, речь о Жоржиньо, Давиде Луизе и Гонсало Игуаине.

Остался разочарованным в этом инциденте второй вратарь "Челси" Вилли Кабальеро, который и должен был менять Кепу в том эпизоде в концовке матча. При этом и Сарри , и Кепа утверждают, что инцидент исчерпан, а между ними просто произошло недопонимание.

Однако так или иначе, за свой поступок Кепа уже получил штраф в размере недельного оклада.