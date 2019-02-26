Минвостокразвития поменяло название и расширило полномочия

Министерство по развитию Дальнего Востока переименовано в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Ранее президент на встрече с главой правительства России Дмитрием Медведевым поддержал предложение расширить компетенцию Минвостокразвития, дополнив ее вопросами по Арктике. "Тем самым мы не будем создавать никаких новых органов управления, останется одно министерство, но ему в обязанности будет вменено вести работу по развитию всей нашей Арктической зоны, что, на мой взгляд, вполне естественно, поскольку и сейчас Министерство по развитию Дальнего Востока занимается развитием Дальневосточной зоны, которая выходит на Арктику", — пояснил тогда премьер.

На реорганизованное министерство дополнительно возложены функции по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктической зоны России. Правительству поручено в течение трех месяцев уточнить его полномочия и определить численность его федеральных госслужащих. При необходимости правительство должно обеспечить проведение реорганизационных мероприятий, передает РИА Новости.